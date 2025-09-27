Mersin Tarsus'ta Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet sürücüsü Rıza Kenar, traktörle çarpıştıktan sonra hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rıza Kenar (17), idaresindeki motosiklet traktörle çarpıştı. Kazada genç ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne, ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Doktorların tüm müdahalesine rağmen genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa