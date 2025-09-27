Haberler

Mersin Tarsus'ta Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Mersin Tarsus'ta Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet sürücüsü Rıza Kenar, traktörle çarpıştıktan sonra hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rıza Kenar (17), idaresindeki motosiklet traktörle çarpıştı. Kazada genç ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne, ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Doktorların tüm müdahalesine rağmen genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena boşanır boşanmaz Bülent Ersoy'la aynı sahneye çıkıyor

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Partneri de bomba
Maliyeti 6 milyon lira, kilosunu 50 liradan satıyorlar! Hasat başladı

Maliyeti 6 milyon lira, kilosunu 50 liradan satıyorlar! Hasat başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.