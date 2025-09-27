Mersin Tarsus'ta Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rıza Kenar (17), idaresindeki motosiklet traktörle çarpıştı. Kazada genç ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne, ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Doktorların tüm müdahalesine rağmen genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN