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Mersin Tarsus'ta dolandırıcılık operasyonu: 24 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Mersin Tarsus'ta dolandırıcılık operasyonu: 24 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde şafak vakti gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şafak vakti gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne (KOM) bağlı Tarsus İlçe Emniyet KOM ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapan şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonda, 11 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ile senet ve suç unsuru doküman ele geçirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Mersin Tarsus 3. Sayfa Haberler

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