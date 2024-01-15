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Tarsus'ta çıkan yangınlarda maddi hasar meydana geldi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, Şehitmustafa Mahallesi ve Reşadiye Mahallesi'nde çıkan yangınlarda evlerde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangınları kontrol altına aldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 farklı noktadaki evlerde çıkan yangın da maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilk yangın Şehitmustafa Mahallesi 3528 sokakta bulunan iki katlı evin ikinci katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. B.E.'nin kiracı olduğu evde çıkan yangına müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

İkinci yangında ise Reşadiye Mahallesi 3041 sokakta bulunan metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Her iki yangında maddi hasar meydana geldi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Mersin Tarsus İtfaiye 3.Sayfa Haberler

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