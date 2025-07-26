Mersin Silifke'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını sürerken, Vali Atilla Toros yangın bölgesindeki çalışmaları yakından takip ederek, çalışmaları koordine etti, yetkililerden son durumla ilgili bilgi aldı.

Silifke ilçesi Çadırlı Kocapınar mevkiinde çıkan orman yangınına ilk müdahale saat 02.00'de yapıldı. Yangının kontrol altına alınması için bölgede 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 55 kara aracı ve 250 görevli personelle yoğun şekilde çalışmalar sürdürülüyor. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçrama riskine karşı Bahçederesi, Çadırlı, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltıldı.

Vali Toros yangın bölgesinde

Öte yandan Mersin Valisi Atilla Toros, yangın bölgesine giderek çalışmaları yakından takip etti, Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş'tan son durumla ilgili bilgi aldı. Bahçederesi bölgesindeki söndürme çalışmalarını takip eden Vali Toros, ekiplere kolaylıklar diledi.

Yangının devam ettiği Silifke'deki çalışmaların, şiddetli rüzgar dolayısıyla güçlükle sürdürüldüğü bildirildi. - MERSİN