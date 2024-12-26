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Mersin Silifke'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Mersin Silifke'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Mersin'in Silifke ilçesinde bir tır, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde tır, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi.

Kaza, sabah saatlerinde Silifke ilçesinin Göğceburun mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Taşucu istikametinden Silifke istikametine seyir halinde olan Emin K. idaresindeki 33 ADT 49 plakalı tır, yağışlı havanında etkisiyle kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. Kayganlaşan yolda tırın arkasında seyir halinde olan Süleyman Ş. İdaresinde ki 33 SS 217 plakalı servis otobüsü ise tıra vurmamak için refüje çıkarak durdu.

Yaralanan tır sürücüsü Emin K., Silifke Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik polisleri ve kara yolları ekipleri kapanan yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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