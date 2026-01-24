Haberler

Mersin'de şiddetli yağış ve fırtına gezi teknesini batırdı

Mersin'de şiddetli yağış ve fırtına gezi teknesini batırdı
Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına, bir gezi teknesinin batmasına neden oldu. 130 yolcu kapasiteli Göktuğ isimli tekne, balıkçı barınağında bulunduğu sırada su alarak battı.

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan fırtına, balıkçı barınağında bağlı olan bir gezi teknesinin batmasına neden oldu.

Silifke ilçesinde dün gece şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Gece yarısı etkisini artıran şiddetli fırtına nedeniyle limanda bağlı bulunan, 130 yolcu kapasiteli ve yaklaşık 25 metre uzunluğundaki Göktuğ isimli gezi teknesi su alarak battı.

Gece saat 03.: 00 sıralarına kadar teknenin normal durduğunu belirten balıkçı Murat Söylemez, "Gece 03.30'dan sonra fırtınamı geldi belli değil. Geldiğimizde gezi teknesinin battığını gördük. Teknenin nasıl böyle olduğunu bilemiyoruz" dedi. - MERSİN

