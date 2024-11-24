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Mersin Silifke'de Fırtına Ağaçları Devrip Camları Kırdı

Mersin Silifke'de Fırtına Ağaçları Devrip Camları Kırdı
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Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, birçok ağacı devirdi, araçlara zarar verdi ve iş yerlerinin camlarını kırdı. Vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde fırtına bir çok ağacı devirdi, bazı araçlara zar verdi, camları kırdı.

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Mersin'in bir çok ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya olmaya başladı. Fırtına nedeniyle Silifke ilçesinde bir çok ağaç devrildi. Bazı ağaçlar ise araçların üzerine devrildi. Fırtına da bazı iş yerlerinin camları da kırıldı, tabelaları da uçtu. Maddi zarara neden olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini sürdürdüğü bölgede vatandaşların tedbirli olması istendi.

İlçedeki esnaflardan Mehmet Emin Yavuklu, Poyraz fırtınası nedeniyle iş yerlerinin camlarının kırıldığını, ağaçların yıkıldığını, tabelaların uçtuğunu söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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