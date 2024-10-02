Mersin Sahillerinde Görülen Füze Işıkları Endişe Yarattı

İran'ın İsrail'e attığı füzelerin ışıkları Mersin'de sahillerde görüldü.

İran, dün akşam İsrail'e yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. Atılan füzeler ise Türkiye'den Akdeniz'e kıyısı olan bazı şehirlerden kısmen göründü. Mersin kıyılarından da Akdeniz'in açıklarında görünen füze ışıkları dikkat çekti. O anlar sahillerdeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Ara ara görünen ışıkların yoğunluğu ise dikkat çekti. - MERSİN