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Mersin Polisi Vatandaşları Teröre Karşı Bilgilendiriyor

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan büyük alışveriş merkezlerinde stant açarak vatandaşları terörle mücadele konusunda bilgilendiriyor.

Mersin polisi, vatandaşları teröre karşı bilgilendirmeye devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Ekipler, son olarak kentte bulunan büyük alışveriş merkezlerinde stant açtı. Stantlarda terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, şüpheli paket, araç ve şahıslar, sosyal medyanın kullanımı gibi konularda vatandaşlar bilgilendirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin Güvenlik Terör 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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