Mersin Polisi Vatandaşları Teröre Karşı Bilgilendiriyor

Mersin polisi, vatandaşları teröre karşı bilgilendirmeye devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Ekipler, son olarak kentte bulunan büyük alışveriş merkezlerinde stant açtı. Stantlarda terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, şüpheli paket, araç ve şahıslar, sosyal medyanın kullanımı gibi konularda vatandaşlar bilgilendirildi. - MERSİN