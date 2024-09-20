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Mersin Polisi Suçlulara Göz Açtırmıyor

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Mersin'de yapılan operasyon ve denetimlerde 164 aranan şahıs yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Mersin Polisi, halkın huzur ve güvenliğini sağlama konusunda kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

Mersin polisi suçlulara göz açtırmıyor

Denetim ve operasyonlarda aranan 164 şahıs yakalanırken, 3 uzun namlulu silah, 23 ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi

MERSİN - Mersin polisinin gerçekleştirdiği arama, denetim ve operasyonlarda 164 şahıs yakalanırken, 3 uzun namlulu silah, 23 ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 923 adet uyuşturucu hap, 773,95 gram metamfetamin, 355,56 gram bonzai ile çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde elde edildi.

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında oluşturulan 130 arama ve kontrol noktasında yapılan kontrollerde 28 bin 750 kişi kontrol edilirken, 5 bin 100 araç da incelendi. Alınan ihbar ve yapılan araştırmalar doğrultusunda 10 noktaya operasyon düzenleyen polis ekipleri, biri kalaşnikof marka olmak üzere 3 uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 175 fişek, 23 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 345 fişek, 3 av tüfeği ile 3 kurusıkı silah ele geçirdi.

Yakalanan şahıslardan 30'u tutuklandı

Ayrıca kontrol ve operasyonlarda 88'i nitelikli dolandırıcılık, 12'si hırsızlık, 1'i yağma ve gasp, 63'ü de diğer suçlar olmak üzere toplam 164 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 30'u tutuklandı.

Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde ise 923 adet uyuşturucu hap, 773,95 gram metamfetamin, 355,56 gram bonzai ile çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin Polis Teşkilatının halkın huzur ve güveni, asayişin temini için kararlı şekilde çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Mersin Polisi Suçlulara Göz Açtırmıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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