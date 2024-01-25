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Mersin Polisi Sazan Sarmalı Yöntemiyle 3 Milyon TL Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheliyi Yakaladı

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Mersin polisi, sazan sarmalı yöntemi ile 3 milyon TL dolandırıcılık yapan 2 şüpheliyi son işlerinde yakalayarak tutuklanmasını sağladı. Şüphelilerin aynı yöntemle 3 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Mersin polisi, sazan sarmalı yöntemi ile 3 milyon TL dolandırıcılık yapan 2 şüpheliyi son işlerinde yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri araç alım satımında kullanılan sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polis, şüpheliler N.Ç. ve S.D.'nin Mersin'de bir banka şubesindeki hesaplarına yüklü miktarda para havale edildiğini belirledi. Sazan sarmalı yöntemiyle Malatya'dan M.B'yi araç satma vaadiyle dolandırdıkları belirlenen 2 şüpheli için polis harekete geçti. Paraya ivedilikle bloke koyduran polis, 2 şüpheliyi de yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şüphelilerin aynı yöntemle yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin Dolandırıcılık Güvenlik Polisiye Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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