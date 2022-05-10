Mersin polisi, KADES konusunda vatandaşları bilgilendirdi - Haberler

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Mersin polisi, KADES konusunda vatandaşları bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin polisi, KADES konusunda vatandaşları bilgilendirdi

Mersin polisi, Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

MERSİN (İHA) - Mersin polisi, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM, pazar yerleri, park ve bahçeler, özel ve resmi kurumlarda bulunan kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda 3 bin 225 bin kişiye ulaşan ekipler, 615 broşür dağıtırken, 401 kadının telefonuna KADES programını indirdi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toplum Destekli Polislik, Mersin, KADES, 3. Sayfa, Haberler

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