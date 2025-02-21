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Mersin Polisi Gençlere Terörle Mücadele Konferansları Düzenliyor

Mersin Polisi Gençlere Terörle Mücadele Konferansları Düzenliyor
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Mersin Emniyet Müdürlüğü, gençleri terör ve terörle mücadele konusunda bilgilendirmek amacıyla çeşitli eğitim kurumlarında konferanslar düzenleyerek farkındalık oluşturuyor.

Mersin polisi, düzenlediği konferanslarla gençleri terör ve terörle mücadele konusunda bilgilendirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında, çeşitli eğitim kurumlarında gençlerin güvenliği ve terörle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla konferanslar düzenledi. Mezitli Anadolu Lisesi ve Ulaştırma Hizmetleri Lisesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen konferanslarda, terör, terörizm, terör örgütleri ve uzantıları, eleman temin yöntemleri, genç nüfusun özellikleri, aile kavramının önemi, ebeveynlerin gençlere yaklaşımı ve etkisi gibi konular hakkında bilgiler anlatıldı.

Ekipler, ayrıca futbol müsabakasına gelen vatandaşlara da bilgilendirme yaparak, broşür dağıttı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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