Mersin Polisi Annelere Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Verdi

Mersin polisi tarafından madde bağımlılığıyla mücadele çerçevesinde annelere bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi 'Narkorehber' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projeleri çerçevesinde çalışmalarına devam etti. Halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık faaliyetlerinin artırılması, aile içi iletişim, çocuk ve ergenlerle doğru iletişim kurulması, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konularında toplum bilincinin güçlendirilmesi hedeflenen projeler kapsamında annelere bilgilendirme yapılarak eğitim verildi.

Kent genelindeki çeşitli okullarda öğrenci velilerine yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgilendirme çalışmaları yapan polis, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında anne ve anne adaylarına yönelik farkındalık eğitimi de gerçekleştirdi. Mersin polisinin toplumun her kesimine ulaşarak madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık oluşturmayı sürdüreceği bildirildi. - MERSİN