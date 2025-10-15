Haberler

Mersin Polisi Annelere Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Verdi

Güncelleme:
Mersin Emniyet Müdürlüğü, narkotik bağımlılığıyla mücadele kapsamında annelere yönelik bilgilendirme ve eğitim programları düzenledi. 'Narkorehber' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projeleri çerçevesinde, aile içi iletişim ve uyuşturucu ile mücadele konularında farkındalık yaratılmaya çalışıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi 'Narkorehber' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projeleri çerçevesinde çalışmalarına devam etti. Halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık faaliyetlerinin artırılması, aile içi iletişim, çocuk ve ergenlerle doğru iletişim kurulması, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konularında toplum bilincinin güçlendirilmesi hedeflenen projeler kapsamında annelere bilgilendirme yapılarak eğitim verildi.

Kent genelindeki çeşitli okullarda öğrenci velilerine yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgilendirme çalışmaları yapan polis, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında anne ve anne adaylarına yönelik farkındalık eğitimi de gerçekleştirdi. Mersin polisinin toplumun her kesimine ulaşarak madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık oluşturmayı sürdüreceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
