Mersin Polisi, 27 Firari Hırsızı Yakaladı
Mersin Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 firari şahsı düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Mersin polisi, hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan 27 firari şahsı yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan şahısları yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 27 şahıs yakalanarak haklarında gerekli işlem yapıldı.
Mersin Emniyeti Müdürlüğünün halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi. - MERSİN