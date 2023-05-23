Mersin Mut'ta dolu etkili oldu

Mersin'in Mut ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Mersin'in Mut ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Meteorolojinin uyarısını yatığı kuvvetli sağanak ve dolu yağışı dün geceden itibaren etkili oldu. Gece Tarsus ve şehir merkezinde etkili olan sağanak yağış ve dolu bugün öğle saatlerinde Mut ilçesinde de yağdı. İlçe merkezinde sağanak yağış olurken Kozlar yaylası ve çevresine şiddetli dolu etkisini gösterdi.

Dolu yağışı meyve ağaçlarına da kısmen zarar verdi. - MERSİN