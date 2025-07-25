Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 34 Gözaltı, 21 Tutuklama

Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 34 Gözaltı, 21 Tutuklama
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Mersin merkezli olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 21'i tutuklanmıştır. Operasyon, 13 ilde eş zamanlı olarak düzenlenmiş, çok sayıda dijital materyale el konulmuştur.

Mersin merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alınırken, 21'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürüttükleri titiz ve teknik takipli çalışmalarda Mersin merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerce Adana, Bursa, Malatya, Çorum, Edirne, Hakkari, Konya, Şanlıurfa, İstanbul, Antalya, İzmir ve Kırklareli'de belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 3 bin 545 banka hesabı mercek altına alındı Yapılan detaylı analizde yurt dışı üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak dijital para platformları üzerinden 268 milyon TL, banka hesapları üzerinden ise 8 milyar 638 milyon TL işlem hacmine ulaştıkları tespit edilen 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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