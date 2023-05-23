- Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 24 gözaltı

Yapılan operasyonda aralarında HDP Yenişehir İlçe Başkanı İ.K, HDP Yenişehir Eski İlçe Başkanı E.D., HDP İl Yöneticisi D.A'nın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN - Mersin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan operasyonda, aralarında HDP yöneticilerinin de olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 aylık süren çalışmalar sonucunda örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren 16 şüpheli ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan 6 şüpheli tespit edildi. Öte yandan, 6 şüphelinin bir dernek adı altında cezaevindeki terör hükümlülerine maddi ve manevi destek verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Mersin merkezli Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de 28 şüphelinin yakalanması için adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ve dron desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, adreslere koçbaşlarıyla girildi.

Yapılan operasyonda aralarında, HDP Yenişehir İlçe Başkanı İ.K, HDP Yenişehir Eski İlçe Başkanı E.D., HDP İl Yöneticisi D.A'nın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. HDP İl Yönetici M.İ'nin de aralarında olduğu 4 şüphelinin ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.