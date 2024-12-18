Üye Girişi
Haberler
Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e
Esad'sız Suriye'de yıllar sonra bir ilk
Suriye Milli Ordusu, teröristlerin elindeki Kobani'ye harekat hazırlığında
Bir sonraki adımları ABD'nin planlarını bozacak cinsten
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e Noel oyuncaklı darbe
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e ölümcül hediye
Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
Eski belediye başkanları birbirine düştü

Mersin Merkezli Fuhuş Şebekesine Operasyon: 16 Tutuklama

Mersin Merkezli Fuhuş Şebekesine Operasyon: 16 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda zorla fuhuş, fuhuşa teşvik ve insan ticareti suçları işleyen 18 şüpheli yakalandı, 16'sı tutuklandı. 58 mağdur kadın kurtarıldı.

Mersin merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da zorla fuhuş, fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini ve insan ticareti suçlarını işleyen şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 58 mağdur kadın ise şebekenin elinden kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini, zorlama ile insan ticareti suçlarını işleyenlere yönelik fiziki ve teknik takip yaptı.Ekiplerin çalışmasında 'Ajans' kodu ile telefonlarına kayıtlı yurt içi ve yurt dışı bağlantılı numaralardan kadınları zorla fuhuş amaçlı müşterilere yönlendirdikleri, kurdukları internet siteleri aracılığı ile yine fuhuş yapan kadınlardan da reklam ücreti adı altında para aldıkları tespit edildi. Şebekenin bu yolla yüksek kazançlar sağladığı ve organize bir şekilde hareket ettikleri belirlenmesinin ardından polis düğmeye bastı. Mersin merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da özel harekat timlerinin de katılımıyla drone destekli operasyon yapıldı. Operasyonda şebekenin elemanı 7'si kadın 18 şüphelinin tamamı yakalandı. 58 mağdur kadın ise şebekenin elinden kurtarıldı. Yabancı olduğu öğrenilen mağdur kadınlardan bazılarının deport işlemleri için ilgili kuruma teslim edildiği belirtildi.

Şüphelilerin iş ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda fişek, fuhuş organizasyonlarında kullanılan 32 adet cep telefonu, 2 adet diz üstü bilgisayar ve suçtan elde edildiği düşünülen 150 bin TL ile yüksek miktarda dövize el konuldu.

Adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkartılan 18 şüpheliden 7'si kadın 16'sı tutuklandı. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bu ürünü kullananların çocuklarında "Kurt adam sendromu" görülüyor
img

Trump'ın Erdoğan'ı övmesi sonrası olay sözler: Utandım
img

ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı piyasadaki bu oyuncakları toplatma kararı aldı
İşte bakanlığın toplatma kararı aldığı oyuncaklar
'Sahte içki sattın' diyerek tekel bayisini bastı, öldüresiye dayak yedi
"Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, sonu kötü oldu
Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü
Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
Son hali içler acısı
Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
Tarihte bir ilk! Servis edilen fotoğraf İran'ı alarma geçirdi
Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor
Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor

Son Dakika Haberleri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı izleme linki! Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? 19 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Müge Anlı canlı yayın izle! 18 Aralık Müge Anlı'da neler oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi? Uzak Şehir 7. BÖLÜM FRAGMAN! Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak Mehtap Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyo FED FAİZ KARARI! FED faiz indirirse TL nasıl etkilenir? FED faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2025 Yeni asgari ücret zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? ABD FED FAİZ KARARI! Aralık ayı FED faiz kararı bugün mü açıklanacak? FED faiz kararı dolar/TL kurunu etkiler mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.