Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 56 gözaltı kararı - Haberler

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Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 56 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 56 gözaltı kararı "Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" aldıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kamu personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı Mersin merkezli 8 ilde...

Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 56 gözaltı kararı

"Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" aldıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kamu personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı

MERSİN - Mersin merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' aldıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kamu personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet alan şahısları takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Mersin merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta 40 adres, 56 şüpheli belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

Yaklaşık 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adresler de aramalar yapıldı.

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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