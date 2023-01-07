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Mersin Limanı'nda 45 kilo kokain ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Mersin Limanı'nda 45 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda bir konteynırda yapılan aramada 45 kilo kokain ele geçirildi.

Mersin Limanı'nda bir konteynırda yapılan aramada 45 kilo kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Belçika'dan Mısır'a oradan da Malta bandıralı başka bir gemiyle Mersin Limanı'na gönderilen konteynırda arama yaptı. Resmi evraklarında içerisinde 'patates' yüklü olduğu bildirilen ve varış noktası Lübnan'ın Beyrut Limanı olan konteynırda, narkotik köpeği 'Anka' vasıtasıyla yapılan aramada, soğutucu bölümüne gizlenmiş 37 paket halinde 45 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Belçika Mersin 3. Sayfa Haberler

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