Mersin'in Anamur ilçesine yeni Cumhuriyet Başsavcısı atandı

Mersin'in Anamur ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Tanju Çatlı, görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla Ankara Cumhuriyet Savcısı iken Anamur Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Çatlı, Anamur'daki görevine resmen başladı. 2016 yılında Antalya'da Cumhuriyet Savcısı adayı olarak mesleğe adım atan Çatlı, sırasıyla Tekirdağ Hayrabolu'da Cumhuriyet Savcılığı, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

Çatlı, 2024 yaz kararnamesiyle Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı olarak tayini çıkan Meriç Dede'den boşalan Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. Evli ve 2 çocuk babası Çatlı, özel hukuk alanında yüksek lisans tezini tamamlayarak mesleğine adım attı. - MERSİN