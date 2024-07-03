Mersin İl Jandarma Komutanlığı Yerli Radar Sistemini Kullanıyor

Mersin İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen radar sistemini kullanıyor.

Mersin Trafik Jandarması ekipleri aşırı hız nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının azaltılması amacıyla daha hızlı ve sonuç odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ile 4 şeritli yolda onlarca araç eş zamanlı olarak takip edilebiliyor. Hız ihlali yapan tüm araçların cinsleri, hangi şeritte hız yaptıkları, hız yapılan yerin koordinatı belirlenebiliyor. Ayrıca araçların fotoğrafı çekilip video kaydı ile suç tespiti yapılıyor. Hız Tespit Sistemi araca monte edilmeden seyyar olarak da kullanılabiliyor.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, yağmurlu, karlı ve sisli havalarda gece-gündüz kullanılabilen radar sayesinde hıza dayalı trafik kazalarında azalma olacağı, vatandaşların gideceği yere kazasız gidebilmelerini sağlayarak 'Söz konusu insan ise trafikte 1 can kaybı bile fazladır' mottosuyla hareket edildiği kaydedildi. - MERSİN