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Mersin İl Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Siber Farkındalık Eğitimi Verdi

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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak ve siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere eğitim verdi. Eğitime 230 öğretmen ve öğrenci katıldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik siber farkındalık eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak ve siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor. Jandarma ekipleri bu kapsamda, her yaş grubundan bireyleri bilinçlendirmek amacıyla Silifke ilçesindeki Taşucu Meslek Yüksekokulunda öğretmen ve öğrencilere siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık, yasadışı bahis, dolandırıcılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında eğitim verdi. Eğitime 230 öğretmen ve öğrenci katıldı.

Gerçekleştirilen eğitimlerle siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Mersin Güvenlik 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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