Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kadın Destek Uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması yaptı
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaparak 300 kadına ulaştı ve 100 broşür dağıttı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadınlara yönelik Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince umuma açık yerler ile özel ve resmi kurumlardaki kadınlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi.
Çalışmalar kapsamında 300 kadına ulaşan ekipler tarafından 100 broşür dağıtıldı. - MERSİN