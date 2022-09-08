Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin haberleri: Tarsus'ta sahte içki operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Mersin haberleri: Tarsus'ta sahte içki operasyonu

Mersin haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde yapılan aramada, çok miktarda sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde yapılan aramada, çok miktarda sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, bir istihbarat üzerine T.S. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada, 24 litre el yapımı içki, bin 250 litre sahte içki yapımında kullanılan mayalanmış üzüm fermenteleri ile 5 kök Hint keneviri, 20 adet sentetik hap ile bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title