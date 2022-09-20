Mersin haberleri... Tarsus'ta otomobille çarpışan motosikletli yaralandı 3. Sayfa Haberleri Mersin 3. sayfa haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Eski Ankara yolu Kemalpaşa Sanayi kavşağında meydana gelen kazada, R.Ç. idaresindeki 01 KA 901 plakalı otomobil köprüden aşağıya doğru seyir halindeyken, kavşaktan dönmek isteyen Hacı Can Alp'ın kullandığı 33 AFT 026 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servisi ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kemalpaşa Sanayi sitesinde tornacı ustası olan Hacı Can Alp'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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