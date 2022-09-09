Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin haberleri! Tarsus'ta çıkan yangında ev kül oldu

3. Sayfa Haberleri

Mersin haberleri! Tarsus'ta çıkan yangında ev kül oldu

Mersin 3. sayfa haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beydeğirmeni Mahallesi 702. Sokak'ta E.A.'nın kiracı olarak ikamet ettiği evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title