Mersin haberleri... Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Mersin haberlerine göre Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ve Anamur ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu satışı yaptığını belirleyen ekipler, adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 kilo 250 gram kubar esrar, 60 kök kenevir bitkisi ile 2 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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