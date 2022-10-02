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Mersin haberleri | Mersin'de polisevi saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Mersin haberi: Mersin'de polisevi saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı Mersin'de 1 polis memurunun şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı polisevine yönelik terör saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Mersin'de polisevi saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

MERSİN - Mersin'de 1 polis memurunun şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı polisevine yönelik terör saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Böylelikle olayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya çıktı.

26 Eylül gecesi Tece Polisevine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili soruşturma ve operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.D., A.E., K.B., A.G. ve S.D. tutuklanırken, E.Ç. ise 'ev hapsi' kararıyla serbest bırakıldı.

Böylelikle dün tutuklanan M.K. ile birlikte, polisevi saldırısına yönelik tutuklu sayısı 6'a çıkmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polisevi Mersin 3. Sayfa Haberler

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