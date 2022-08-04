Mersin haberi! Tarsus'ta zabıta dilenci ve seyyar satıcılara göz açtırmadı - Haberler

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Mersin haberi! Tarsus'ta zabıta dilenci ve seyyar satıcılara göz açtırmadı

Mersin haberi! Tarsus'ta zabıta dilenci ve seyyar satıcılara göz açtırmadı

Mersin yerel 3. sayfa haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, kent genelinde rutin olarak yaptıkları denetimlerde seyyar satıcıların ve dilencilerin mallarını ve paralarını müsadere etti.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, kent genelinde rutin olarak yaptıkları denetimlerde seyyar satıcıların ve dilencilerin mallarını ve paralarını müsadere etti.

Zabıta ekipleri, Tarsus Belediyesi yetki ve sorumluluğundaki yol, cadde, meydan ve bulvarlarda dilencilere yönelik denetimler yaptı. Vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yapan 2 kişiye, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 33'üncü maddesi gereği idari yaptırım yaparak ve dilencilikten elde etmiş oldukları gelirler müsadere edildi.

Seyyar satıcılarına yönelik yapılan çalışmada ise ekipler, daha öncede uyardıkları ve kurallara uymayan 25 sokak satıcısını men etti. Ekipler, seyyar satıcıların terazilerine el koyarken, haklarından idari yaptırım uygulanarak işgallere son verdirdi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tarsus Belediyesi Tarsus Zabıta Mersin 3. Sayfa Haberler

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