Mersin haberi! Mersin'de yasa dışı kenevir eken 3 şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin'de uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezitli ve Mut ilçelerinde uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2,5 kilo kubar esrar, 279 kök kenevir bitkisi ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, ikisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kenevir Mersin 3. Sayfa Haberler

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