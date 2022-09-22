Mersin haberi: Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Mersin'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Mezitli ve Tarsus ilçelerinde 2 şahsın uyuşturucu elde etmek için kenevir bitkisi ektiği, 1 şüphelinin de uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şüpheli şahısları yalamak için 3 adrese operasyon yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 300 kök kenevir bitkisi, 562 gram kubar esrar, 480 adet uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN