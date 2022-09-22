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Mersin haberi: Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Mersin haberi: Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Mersin haberler: Mersin'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Mersin'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Mezitli ve Tarsus ilçelerinde 2 şahsın uyuşturucu elde etmek için kenevir bitkisi ektiği, 1 şüphelinin de uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şüpheli şahısları yalamak için 3 adrese operasyon yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 300 kök kenevir bitkisi, 562 gram kubar esrar, 480 adet uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kenevir Mersin 3. Sayfa Haberler

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