Son dakika haberi: Mersin'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Mersin'in Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde düzenlenen sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde düzenlenen sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde sahte içki ve kaçak sigara satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde, 34 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı), 12 bin 620 kaçak sigara, 4 litre sahte alkol, sahte içki yapımında kullanılan 27 litre etil alkol ile 3 litre aroma ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 3. Sayfa Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal Çamlıyayla Jandarma Mersin 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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