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Mersin haberi... Mersin'de aranan 26 şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Mersin haberi... Mersin'de aranan 26 şüpheli yakalandı

Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalanırken, bu kişilerden 8'i tutuklandı.

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalanırken, bu kişilerden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 296 personelin katılımı ile çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulanan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 3 bin 821 şahıs kontrol edilirken, arama kaydı bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Mersin 3. Sayfa Haberler

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