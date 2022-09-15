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Mersin haberi | Mersin'de 36 adet kaçak av tüfeği ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Mersin haberi | Mersin'de 36 adet kaçak av tüfeği ele geçirildi

Mersin haberleri... Mersin'de bir otomobilde yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış markasız ve seri numarasız 36 adet kaçak üretim av tüfeği ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de bir otomobilde yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış markasız ve seri numarasız 36 adet kaçak üretim av tüfeği ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Konya'da ikamet eden 2 şahsın, markasız ve seri numarasız kaçak üretim av tüfeklerini Mersin'de satacakları bilgisini alan ekipler, şüphelileri takibe aldı. Zanlıların kullandığı aracı Mut ilçesinde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada, değişik cins ve özellikte markasız ve seri numarasız 36 adet kaçak üretim ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

2 şüpheli gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Mersin 3. Sayfa Haberler

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