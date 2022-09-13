Mersin haberi... Akdeniz'de, NATO'nun Dynamic Mariner-Mavi Balina 22 tatbikatı sürüyor

Gelen Mersin haberine göre NATO'nun aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 müttefikiyle düzenlediği Dynamic Mariner-Mavi Balina 22 tatbikatı Akdeniz'de devam ederken, NATO Müttefik Deniz Komutanlığı (MARCOM) Komutan Yardımcısı ve Fransız Donanması Koramirali Didier Piaton tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye,...

NATO'nun aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 müttefikiyle düzenlediği Dynamic Mariner-Mavi Balina 22 tatbikatı Akdeniz'de devam ederken, NATO Müttefik Deniz Komutanlığı (MARCOM) Komutan Yardımcısı ve Fransız Donanması Koramirali Didier Piaton tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye, diğer müttefikler ve ortaklar ile yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

NATO ve 12 müttefiki, Türkiye, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, Romanya, İspanya ve ABD tarafından gerçekleştirilen Dynamic Mariner-Mavi Balina 22 tatbikatı sürüyor. Akdeniz'de 11-22 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan tatbikat hakkında paylaşım yapan NATO Müttefik Deniz Komutanlığı (MARCOM) Komutan Yardımcısı ve Fransız Donanması Koramirali Didier Piaton, "Bu yılki etkinlik, her zamankinden daha fazla değer içeriyor. Ülkelerimiz arasındaki birlikte çalışabilirliği kolaylaştırıyor ve operasyonel hazırlığı güçlendiriyor. Saldırganlığı caydırmak ve ittifakı savunmak için Türkiye, diğer müttefikler ve ortaklar ile yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Tatbikata, 5 denizaltı, 6 helikopter, bin 500 asker ve personel katılıyor. - BRÜKSEL