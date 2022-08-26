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Mersin haber! Mersin'deki kayıp kadın evinden 3 kilometre mesafede bulundu

3. Sayfa Haberleri

Mersin haber! Mersin'deki kayıp kadın evinden 3 kilometre mesafede bulundu

Mersin haberleri... Mersin'in Silifke ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 56 yaşındaki kadın evinden 3 kilometre uzakta makilikte otururken bulundu.

Mersin'in Silifke ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 56 yaşındaki kadın evinden 3 kilometre uzakta makilikte otururken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hüseyinli Mahallesi'nde eşi Mehmet Seyrek ile birlikte yaşayan Fatma Seyrek'ten (56) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile birlikte jandarma, AFAD ve bölge halkı tarafından çevrede arama çalışması yapıldı.

Arama çalışmasının ikinci gününde Seyrek ekipler tarafından evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki makilik alanda otururken bulundu.

Tedbir amaçlı sağlık kontrolü için Silifke Devlet Hastanesi'ne götürülen Seyrek'in ekiplere "Kafamı dinlemek için evden uzaklaştım" dediği ileri sürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin 3. Sayfa Haberler

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