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Mersin haber | Mersin'de toplu taşıma araçları denetleniyor

3. Sayfa Haberleri

Mersin haber | Mersin'de toplu taşıma araçları denetleniyor

Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor.

Mersin'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor. Bu çerçevede bin 197 aracı denetleyen jandarma ekipleri, eksikleri bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri, paydaş kurum olan İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte müşterek olarak yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde, Mersin genelinde bin 197 yolcu taşımacılığı yapan aracın fenni muayene, mesleki yeterlilik belgesi, alkol etkisi altında araç kullanımı, araçların zorunlu mali sigortaları ve emniyet kemerleri konularında kontrolleri yapıldı.

Yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunan sürücülere cezai işlem uygulanırken, trafik kurallarına uyma konusunda bilgilendirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Jandarma Tragger Mersin 3. Sayfa Haberler

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