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Mersin haber: Mersin'de gümrük kaçakçılarına operasyon

3. Sayfa Haberleri

Mersin haber: Mersin'de gümrük kaçakçılarına operasyon

Mersin haberi: Mersin'in Silifke ilçesinde gümrük kaçağı ürünleri getirip, satan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda birçok kaçak malzeme ele geçirilirken, 24 şahsa adli işlem yapıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde gümrük kaçağı ürünleri getirip, satan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda birçok kaçak malzeme ele geçirilirken, 24 şahsa adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve oluşan haksız kazanç ile ülke ekonomisine verilen zararın bertaraf edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 90 bin gümrük kaçağı makaron, 22 bin 180 gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü, 9 bin 245 gümrük kaçağı puro, 450 paket sigara, 6 kilo gümrük kaçağı çay, 58 şişe gümrük kaçağı içki, 161 paket gümrük kaçağı tütün, 16 gümrük kaçağı elektronik sigara cihazı, 4 ruhsatsız tabanca ile 48 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda, 24 şahsa adli işlem yapıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Silifke Mersin 3. Sayfa Haberler

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