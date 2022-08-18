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Mersin haberleri! Mersin'de DEAŞ şüphelisi bir kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Mersin 3. sayfa haberi: Mersin'de DEAŞ şüphelisi bir kişi yakalandı Mersin'de terör örgütü DEAŞ'ın kırsal kadrosunda silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de DEAŞ şüphelisi bir kişi yakalandı

MERSİN - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'ın kırsal kadrosunda silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, DEAŞ silahlı terör örgütünün kırsal kadrosu ile bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen 1 şüphelinin, merkez Yenişehir ilçesinde gizlendiği tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına alırken, şüpheliye ait adreste yapılan aramada ele geçirilen dijital malzeme ve dokümanlara da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelinin Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Mersin 3. Sayfa Haberler

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