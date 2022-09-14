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Mersin haber! Mersin'de 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Mersin haber! Mersin'de 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Mersin yerel 3. sayfa haberine göre Mersin'de bir otomobilde yapılan aramada 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Mersin'de bir otomobilde yapılan aramada 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Tarsus ilçesi Damlama Mahallesi'nde bir şahsın otomobiliyle kaçak tütün getirerek, piyasaya süreceğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelinin kullandığı otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 350 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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