Mersin haber! İçişleri Bakanlığı: "Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır" 3. Sayfa Haberleri Mersin haberine göre İçişleri Bakanlığı, Mersin'in Mezitli ilçesinde Polisevine düzenlenen saldırı sonrası çıkan çatışmada 2 polisin yaralandığını, konuya ilişkin 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Mersin'in Mezitli ilçesinde Polisevine düzenlenen saldırı sonrası çıkan çatışmada 2 polisin yaralandığını, konuya ilişkin 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı Mezitli Mersin 3. Sayfa Haberler

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