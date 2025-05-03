Mersin Forum AVM'de Cam Tavan Çöktü: 2 Yaralı

Mersin Forum AVM'de Cam Tavan Çöktü: 2 Yaralı
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Mersin'deki Forum Alışveriş Merkezi'nde bir mağazanın asma cam tavanı çöktü, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin Forum AVM'deki iş yerinde asma cam tavan çöktü: 2 yaralı

MERSİN - Mersin'de Forum Alışveriş Merkezi'ndeki bir mağazada cam tavan çöktü, yaralanan biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Forum AVM'deki Bambi ayakkabı mağazasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mağaza müşteriler alışveriş yaptığı sırada asma tavan çöktü. Asma cam tavanın içeride bulunanların üzerine çökmesi sonucu biri kadın diğeri çocuk 2 kişi yaralandı. Olayı fark edenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla 2 yaralı hastanelere sevk edildi. Yaşanan olay nedeniyle bazı vatandaşlar ve gazeteciler görüntü çekerken güvenlik müdahale etmeye çalıştı.

Camlar nedeniyle hafif yaralanmalarında olduğu olayla ilgili polisin de inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
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