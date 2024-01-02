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Mersin Erdemli'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan bir yaralı itfaiyenin çabasıyla kurtarıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla karayolunun Mersin istikametinde trafik akışı yeniden sağlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan bir yaralı itfaiyenin çabasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre kaza, Kocahasanlı Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi. Bir otomobil ile 2 kamyonetin karıştığı kazada C.K. yönetimindeki 33 VV 440 plakalı kamyonette bulunan bir kişi sıkıştığı yerden itfaiyenin çabasıyla çıkarıldı. Zincirleme kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla karayolunun Mersin istikametinde trafik akışı yeniden sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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