Mersin Erdemli'de Uzun Yıllardır Bitmeyen Otel İnşaatında Yangın Çıktı

Mersin Erdemli'de uzun yıllardır bitmeyen otel inşaatında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi 56. Sokak'taki 20 katlı otel inşaatında çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle uzun yıllardır tamamlanamadığı için atıl durumda olan inşaatın dış cephesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, dış cephede maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN