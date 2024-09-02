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Mersin Erdemli'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, alevlerin parlama anlarıyla korku dolu anlara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın da alevlerin parlama anları korkulu anlara neden oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Alata Mahallesi'nde bulunan Erdemli Sanayi sitesindeki iş makinesi tamir atölyesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde iş yeri kapandıktan bir süre sonra yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Bu sırada çevredekiler yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin geldiği sırada ise iş yerinde peş peşe parlamalar yaşandı. O anlarda yangına müdahale edenler panikle kaçıştı. Daha sonra itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Henüz neden çıktığı belli olmayan yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa İtfaiye Erdemli Güncel mersin Yaşam

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