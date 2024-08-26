Mersin Erdemli'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Mersin Erdemli'de bir inşaatın 6'ıncı katından asansör boşluğuna düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Yunus Bey Caddesi'ndeki bitme aşamasına gelen 8 katlı bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, binanın çelik kapılarını takmaya gelen 50 yaşındaki Muhyettin Aka, 6. katta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aka'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından Aka'nın cansız bedeni cenaze aracıyla ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN