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Mersin Erdemli'de Domates Yüklü Kamyonun Karıştığı Kaza

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Mersin Erdemli'de domates yüklü bir kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Kaza anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mersin Erdemli'de önceki gün domates yüklü bir kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Ortaya çıkan feci kaza görüntülerinde ise freni patladığı için domatesleri dökerek hızla giden kamyonun bir süre sonra virajda sağ tekerlerinin havaya kalktığı, ardından da şerit ihlali sonucu karşıdan gelen hafif ticari araca çarptığı yer aldı.

Kaza, 3 gün önce gece Mersin Erdemli-Karaman Ayrancı yolu Kayacı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 42 AJR 721 plakalı kamyon Erdemli istikametine seyir halindeyken sürücüsünün şerit ihlali yapması sonucu karşı taraftan gelen Soner Çölkesen yönetimindeki 33 PD 573 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan ve parçalara ayrılan kamyon şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hafif ticari aracın sürücüsü Çölkesen'in sıkıştığı araçta hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonetin sürücüsü ise araçtan çıkartılarak ambulansla hastaneye gönderildi. Savcı olay yerinde inceleme yaparken Çölkesen'in cenazesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılarak cenaze aracıyla morga götürüldü.

Kaza anları ortaya çıktı

Öte yandan, kaza anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Kamyonun biraz arkasından seyreden bir araçtakiler cep telefonu kamerası ile kaza anlarını saniye saniye kaydetti. O anlarda freni patladığı için domatesleri dökerek hızla gittiği değerlendirilen kamyonun bir süre sonra virajda sağ tekerlerinin havaya kalktığı ardından da şerit ihlali sonucu karşıdan gelen hafif ticari araca çarptığı yer aldı.

Kazadan yaralı kurtulan sürücünün tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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