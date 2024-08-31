Mersin Erdemli'de Bir Kişinin Park Ettiği Araç Üzerine Balkon Çöktü

Mersin Erdemli'de bir kişinin park edip çıktığı aracının üzerine 1,5 dakika sonra ikinci katın dam kısmında yer alan balkon çöktü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi İmam Hatip Sokak üzerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir yakınını ziyarete giden Mustafa Köken oğluna ait hafif ticari aracı sokak kenarına park etti. Köken araçtan çıktıktan yaklaşık 1,5 dakika sonra 2 katlı binanın dam kısmında bulunan balkon betonu aracın üzerine çöktü. Sürücünün o anda araçta olmaması bir faciayı önledi. Çökme sonucu araçta ise ağır hasar meydana geldi.

Öte yandan, Köken'in olayla ilgili şikayetçi olduğu öğrenildi. - MERSİN